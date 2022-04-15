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США считают, что "Москву" поразили две украинские ракеты

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 21:24

По оценке США, российский крейсер и флагман Черноморского флота РФ "Москва" был поражен двумя украинскими ракетами.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Две украинские ракеты "Нептун" поразили "Москву" в Черном море на этой неделе. В более подробной оценке американского чиновника говорится, что удар и последующее затопление корабля стали результатом украинского ракетного удара.

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Накануне СМИ сообщали, что США со "средней степенью уверенности" верят в то, что украинская версия событий по ракетному удару по военному кораблю, которую Москва отрицает, является достоверной.

Россия подтвердила, что ракетный крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт из-за пожара и взрывов боеприпасов, однако не назвала причину пожара.

В Минобороны России не подтвердили украинскую версию, что крейсер был потерян в результате ударов ракетами "Нептун".

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Накануне США заявили, что российские корабли, действовавшие на севере Черного моря в районе крейсера "Москвы", отошли к югу дальше украинского берега.

Темы: СШАРосcияЧерное моревойна
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