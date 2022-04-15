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ОТУ "Схід": захисники знищили 22 окупанти, танк і БПЛА

Ірина БалачукП'ятниця, 15 квітня 2022, 21:44
ОТУ Схід: захисники знищили 22 окупанти, танк і БПЛА
Знищений російський танк. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

15 квітня українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили ворожу атаку та знищили понад два десятки російських окупантів, танк, БПЛА та артилерійську систему.

Джерело: ОТУ "Схід" у Facebook

Дослівно ОТУ "Схід": "15 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки".

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Деталі: У ході боїв наші воїни знищили 22 окупантів, 1 танк, 1 артилерійську систему, 1 одиницю автомобільної техніки, 1 одиницю спеціальної техніки та 2 БПЛА.

Теми: Українавійна
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