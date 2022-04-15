ОТУ "Восток": защитники уничтожили 22 оккупанта, танк и БПЛА

15 апреля украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отразили вражескую атаку и уничтожили более двух десятков российских оккупантов, танк, БПЛА и артиллерийскую систему.

Источник: ОТУ "Восход" в Facebook

Дословно ОТУ "Восход": "15 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники".

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Детали: В ходе боев наши воины уничтожили 22 оккупанта, 1 танк, 1 артиллерийскую систему, 1 единицу автомобильной техники, 1 единицу специальной техники и 2 БПЛА.