Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОТУ "Восток": защитники уничтожили 22 оккупанта, танк и БПЛА

Ирина БалачукПятница, 15 апреля 2022, 21:44
Уничтоженный российский танк. Фото иллюстративное с Facebook Генштаба ВСУ

15 апреля украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отразили вражескую атаку и уничтожили более двух десятков российских оккупантов, танк, БПЛА и артиллерийскую систему.

Источник: ОТУ "Восход" в Facebook

Дословно ОТУ "Восход": "15 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники".

Детали: В ходе боев наши воины уничтожили 22 оккупанта, 1 танк, 1 артиллерийскую систему, 1 единицу автомобильной техники, 1 единицу специальной техники и 2 БПЛА.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Украинавойна
Главное сегодня

В Новой Каховке была перестрелка между ОРДЛО и Росгвардией – Ким

Регионы: на Харьковщине идут ожесточенные бои, враг активно обстреливает три области

Российские оккупанты убили уже 202 ребенка в Украине

Враг готовит десантную морскую операцию в Мариуполе – сводка штаба

Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину – CNN

ВСУ на Донбассе уничтожили более 50 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты

Все новости...
Украина
В аннексированном Крыму "попрощались" с затонувшей "Москвой"
Россияне обстреляли жилые кварталы Харькова: 8 погибших, 42 раненых
Членов наблюдательных советов обязали вернуться в Украину по требованию: какие угрозы
Последние новости
11:45
видеоДжонсон в пасхальном приветствии заговорил по-украински
11:43
фотоБолее 40 тел уже достали в Бородянке из-под завалов
11:11
Из-за обстрелов Харькова погибли 3 людей, 31 ранен, включая 4 детей - глава ОВА
11:10
"Надо сохранить баланс": в ВР заявили, что идет дискуссия о сокращении русскоязычных классов
11:05
В Новой Каховке была перестрелка между ОРДЛО и Росгвардией – Ким
10:53
Об эвакуации не договорились, Киев просит спецкоридор для вывоза раненых из Мариуполя
10:36
В Киеве и области сокращается комендантский час
10:17
Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. собрали 800 тысяч долларов для поддержки Украины
09:54
Отец Виктор Маринчак – о русском нашествии как чуме XXI века, страхе, фатализме и человечности во время войны
09:50
В РФ пенсионными накоплениями россиян будут докапитализировать банки: Путин подписал закон
Все новости...