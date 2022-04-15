ОТУ "Восток": защитники уничтожили 22 оккупанта, танк и БПЛА
Пятница, 15 апреля 2022, 21:44
15 апреля украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отразили вражескую атаку и уничтожили более двух десятков российских оккупантов, танк, БПЛА и артиллерийскую систему.
Источник: ОТУ "Восход" в Facebook
Дословно ОТУ "Восход": "15 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники".
Детали: В ходе боев наши воины уничтожили 22 оккупанта, 1 танк, 1 артиллерийскую систему, 1 единицу автомобильной техники, 1 единицу специальной техники и 2 БПЛА.
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