Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Італії повернувся до Києва

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 22:03
П’єр Франческо Дзадзо, фото посольства Італії в Україні

Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва, з понеділка посольство повноцінно відновить роботу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Посол Дзадзо щойно прибув до Києва і відкрив посольство, з понеділка воно повноцінно відновить роботу. Це символ Італії, яка не марнує час, ніколи не припиняє вірити у дипломатію і наполегливо шукає шляхи до миру", - заявив міністр, додавши подяку послові від імені уряду.

Після початку повномасштабної війни посольство перший час залишалося у Києві, а з 10 березня перемістилося до Львова.

Найближчими днями очікується повернення до столиці також посольства Франції.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ІталіяКиївдипломатичні відносини
Головне сьогодні

Мирний договір із Росією може складатися з двох документів – Зеленський

Знищення захисників Маріуполя поставить крапку на перемовинах – Зеленський

фотоРосіяни поховали путінського генерала, якого ліквідували ЗСУ

ВІДЕОКиївщина: відновлюють міст біля Стоянки, що розблокує рух авто між Києвом і Житомиром

фотоОкупанти знову обстріляли нафтопереробний завод на Луганщині

відео Марченко вже знайшла, на кого поміняти Медведчука

Усі новини...
Італія
Главі МЗС Італії погрожують смертю через позицію проти війни в Україні
Італія арештувала віллу, пов'язану з російським олігархом Мазепіним та його сином - ЗМІ
Італія домовилася з Алжиром про заміну російському газу – джерела
Останні новини
18:17
відеоФіни відправили "тракторні війська" в напрямку РФ після публікації відео з російськими ракетами
18:09
Росія зобов’язала всі свої компанії піти з західних бірж
17:53
ВІДЕОМарченко звернулася англійською до саудівського принца: просить допомоги з Медведчуком
17:45
Італія з 17 квітня закриває порти для російських кораблів в рамках санкцій ЄС
17:36
Убиті росіянами: в Україні опубліковано список загиблих на війні журналістів
17:22
Ворог розсилає комп'ютерні віруси нібито від імені СБУ – Держспецзв’язку
17:22
Мирний договір із Росією може складатися з двох документів – Зеленський
17:22
відеоВрятованих тварин з Київщини, Харківщини та Дніпра передали у Рівненський зоопарк
17:07
Зеленський назвав імовірних гарантів безпеки України
17:03
Берлін підтвердив надання 2 млрд євро на військову техніку, здебільшого Україні
Усі новини...