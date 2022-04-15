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Посол Італії повернувся до Києва

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 22:03
Посол Італії повернувся до Києва
П’єр Франческо Дзадзо, фото посольства Італії в Україні

Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва, з понеділка посольство повноцінно відновить роботу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Посол Дзадзо щойно прибув до Києва і відкрив посольство, з понеділка воно повноцінно відновить роботу. Це символ Італії, яка не марнує час, ніколи не припиняє вірити у дипломатію і наполегливо шукає шляхи до миру", - заявив міністр, додавши подяку послові від імені уряду.

Після початку повномасштабної війни посольство перший час залишалося у Києві, а з 10 березня перемістилося до Львова.

ВІДЕО ДНЯ

Найближчими днями очікується повернення до столиці також посольства Франції.

Теми: ІталіяКиївдипломатичні відносини
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