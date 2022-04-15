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Посол Италии вернулся в Киев

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 22:03
Пьер Франческо Дзадзо, фото посольства Италии в Украине

Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев, с понедельника посольство полноценно возобновит работу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и открыл посольство, с понедельника оно полноценно возобновит работу. Это символ Италии, которая не тратит время, никогда не прекращает верить в дипломатию и настойчиво ищет пути к миру", - заявил министр, добавив благодарность послу от имени правительства.

После начала полномасштабной войны посольство первое время оставалось в Киеве, а с 10 марта переместилось во Львов.

В ближайшие дни ожидается возвращение в столицу также посольства Франции.

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Темы: ИталияКиевдипломатические отношения
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