Посол Италии вернулся в Киев

Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев, с понедельника посольство полноценно возобновит работу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

L’ambasciatore Zazo è appena arrivato a #Kiev e ha riaperto l’Ambasciata, che sarà pienamente operativa da lunedì.

È il simbolo di un’Italia che non perde tempo, non smette di credere nella diplomazia e cerca con insistenza la pace.

Grazie di cuore a nome del governo italiano! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) April 15, 2022

"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и открыл посольство, с понедельника оно полноценно возобновит работу. Это символ Италии, которая не тратит время, никогда не прекращает верить в дипломатию и настойчиво ищет пути к миру", - заявил министр, добавив благодарность послу от имени правительства.

После начала полномасштабной войны посольство первое время оставалось в Киеве, а с 10 марта переместилось во Львов.

В ближайшие дни ожидается возвращение в столицу также посольства Франции.