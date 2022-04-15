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Російська ракета пошкодила сортувальне депо "Нової пошти" в Миколаєві

Ірина БалачукП'ятниця, 15 квітня 2022, 22:31
ФОТО З TELEGRAM ВІТАЛІЯ КІМА 

Російські окупанти ракетним ударом пошкодили сортувальне депо "Нової пошти" у Миколаєві.

Джерело: співвласник групи компаній "Нова пошта" Володимир Поперешнюк у Facebook та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Поперешнюка: "Миколаїв, сортувальне депо, приліт ракети. На щастя, всі живі.  Співробітникам надана допомога, троє були госпіталізовані, але незабаром відпущені додому". 

 
Фото з Telegram Віталія Кіма 

Деталі: Він додав, що постраждали приміщення і деякі посилки, в тому числі і від систем пожежогасіння, але все це відшкодують і відновлять. 

 
Фото з Telegram Віталія Кіма 

Сортування посилок тимчасово перенесли в іншу локацію.

Кім у свою чергу додав, що росіяни своєю дорогою ракетою "спалили відділення "Нової пошти" і копицю сіна".

Теми: Миколаїввійнапошта
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