Російська ракета пошкодила сортувальне депо "Нової пошти" в Миколаєві

Російські окупанти ракетним ударом пошкодили сортувальне депо "Нової пошти" у Миколаєві.

Джерело: співвласник групи компаній "Нова пошта" Володимир Поперешнюк у Facebook та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Поперешнюка: "Миколаїв, сортувальне депо, приліт ракети. На щастя, всі живі. Співробітникам надана допомога, троє були госпіталізовані, але незабаром відпущені додому".

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Фото з Telegram Віталія Кіма

Деталі: Він додав, що постраждали приміщення і деякі посилки, в тому числі і від систем пожежогасіння, але все це відшкодують і відновлять.

Фото з Telegram Віталія Кіма

Сортування посилок тимчасово перенесли в іншу локацію.

Кім у свою чергу додав, що росіяни своєю дорогою ракетою "спалили відділення "Нової пошти" і копицю сіна".