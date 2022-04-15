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Российская ракета повредила сортировочное депо "Новой почты" в Николаеве

Ирина БалачукПятница, 15 апреля 2022, 22:31
Российская ракета повредила сортировочное депо Новой почты в Николаеве
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВИТАЛИЯ КИМА 

Российские оккупанты ракетным ударом повредили сортировочное депо "Новой почты" в Николаеве.

Источник: совладелец группы компаний "Новая почта" Владимир Поперешнюк в Facebook и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Поперешнюка: "Николаев, сортировочное депо, прилет ракеты. К счастью, все живы. Сотрудникам оказана помощь, трое были госпитализированы, но вскоре отпущены домой". 

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Фото из Telegram Виталия Кима 

Детали: Он добавил, что пострадали помещения и некоторые посылки, в том числе и от систем пожаротушения, но все это возместят и восстановят. 

 
Фото из Telegram Виталия Кима 

Сортировку посылок временно перенесли на другую локацию.

Ким в свою очередь добавил, что россияне своей дорогой ракетой "сожгли отделение "Новой почты" и стог сена".

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Темы: Николаеввойнапочта
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