Российская ракета повредила сортировочное депо "Новой почты" в Николаеве

Российские оккупанты ракетным ударом повредили сортировочное депо "Новой почты" в Николаеве.

Источник: совладелец группы компаний "Новая почта" Владимир Поперешнюк в Facebook и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Поперешнюка: "Николаев, сортировочное депо, прилет ракеты. К счастью, все живы. Сотрудникам оказана помощь, трое были госпитализированы, но вскоре отпущены домой".

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Фото из Telegram Виталия Кима

Детали: Он добавил, что пострадали помещения и некоторые посылки, в том числе и от систем пожаротушения, но все это возместят и восстановят.

Фото из Telegram Виталия Кима

Сортировку посылок временно перенесли на другую локацию.

Ким в свою очередь добавил, что россияне своей дорогой ракетой "сожгли отделение "Новой почты" и стог сена".