Посол Франції повернувся до Києва
П'ятниця, 15 квітня 2022, 23:03
Посол Франції Етьєн де Понсен повернувся до Києва, за добу після того, як у Парижі оголосили про це рішення.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.
Телеканал опублікував відео, як посол і співробітники посольства піднімають над будівлею прапор Франції, поруч із прапором ЄС.
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"Київ не підкорили - Україна вистояла, і ми хочемо бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку і висловлювати солідарність", - зазначив Етьєн де Понсен.
Нагадаємо, останні тижні посольство Франції перебувало у Львові. 14 квітня Париж повідомив про рішення повертати свою місію до Києва.
15 квітня до столиці повернувся також посол Італії, посольство повноцінно відновить роботу з понеділка.
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