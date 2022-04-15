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Посол Франції повернувся до Києва

"Європейська правда"П'ятниця, 15 квітня 2022, 23:03

Посол Франції Етьєн де Понсен повернувся до Києва, за добу після того, як у Парижі оголосили про це рішення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Телеканал опублікував відео, як посол і співробітники посольства піднімають над будівлею прапор Франції, поруч із прапором ЄС.

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"Київ не підкорили - Україна вистояла, і ми хочемо бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку і висловлювати солідарність", - зазначив Етьєн де Понсен.

Нагадаємо, останні тижні посольство Франції перебувало у Львові. 14 квітня Париж повідомив про рішення повертати свою місію до Києва

15 квітня до столиці повернувся також посол Італії, посольство повноцінно відновить роботу з понеділка. 

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Теми: ФранціяКиївдипломатичні відносини
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