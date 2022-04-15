Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол Франции вернулся в Киев

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 23:03

Посол Франции Этьен де Понсен вернулся в Киев, через сутки после того, как в Париже объявили об этом решении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Телеканал опубликовал видео, как посол и сотрудники посольства поднимают над зданием флаг Франции рядом со флагом ЕС.

Реклама:

"Киев не покорили - Украина выстояла, и мы хотим быть как можно ближе к украинским властям, чтобы оказывать поддержку и выражать солидарность", - отметил Этьен де Понсен.

Напомним, в последние недели посольство Франции находилось во Львове. 14 апреля Париж сообщил о решении возвращать свою миссию в Киев.

15 апреля в столицу вернулся также посол Италии, посольство полноценно возобновит работу с понедельника.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ФранцияКиевдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

Все новости...
Франция
"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС. Это ударит по лоукостерам
Последние новости
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
Все новости...
Реклама: