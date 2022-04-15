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Посол Франции вернулся в Киев

"Европейская правда"Пятница, 15 апреля 2022, 23:03

Посол Франции Этьен де Понсен вернулся в Киев, через сутки после того, как в Париже объявили об этом решении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Телеканал опубликовал видео, как посол и сотрудники посольства поднимают над зданием флаг Франции рядом со флагом ЕС.

"Киев не покорили - Украина выстояла, и мы хотим быть как можно ближе к украинским властям, чтобы оказывать поддержку и выражать солидарность", - отметил Этьен де Понсен.

Напомним, в последние недели посольство Франции находилось во Львове. 14 апреля Париж сообщил о решении возвращать свою миссию в Киев.

15 апреля в столицу вернулся также посол Италии, посольство полноценно возобновит работу с понедельника.

Темы: ФранцияКиевдипломатические отношения
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