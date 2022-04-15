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У Міноборони розповіли, як агресор готується до нового наступу на сході

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 23:20
Ганна Маляр, фото з Facebook

Російські війська активно готуються до нового наступу на сході України, зокрема готують медичну інфраструктуру і територію Білорусі для запуску ракет.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Вони до цього активно готуються (до наступу на сході – ред.). Вони не тільки концентрують своє озброєння, військову техніку, особовий склад, але вони готують і медичну інфраструктуру для допомоги пораненим.

Вони накопичують провіант, повністю готують територію Білорусі для завдання можливих ракетних ударів.

І вони займаються переміщенням військ, змінюють дещо свої стратегії, вишукують у нас слабкі місця, щоб по них вдарити".

Деталі: Відповідаючи на питання, як Росія може відповісти на потоплення крейсера "Москва", Маляр зазначила, що "російська армія мстива" і "частину операції проводить емоційно".

"І з великою ймовірністю ці рішення може приймати навіть не військова особа, а цивільна, маю на увазі Путіна. Тому що іноді немає військової доцільності в тому, що робиться", - додала вона.

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Водночас, за її словами, росіяни й так ведуть активну фазу війни проти України і "гатять по всьому сходу ракетами".

"Що вони можуть ще зробити, якщо вони й так ведуть війну?", - сказала Маляр.

Теми: МіноборонивійнаРосіяДонбас
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