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В Минобороны рассказали, как агрессор готовится к новому наступлению на востоке

Катерина ТищенкоПятница, 15 апреля 2022, 23:20
В Минобороны рассказали, как агрессор готовится к новому наступлению на востоке
Анна Маляр, фото с Facebook

Российские войска активно готовятся к новому наступлению на востоке Украины, в частности, готовят медицинскую инфраструктуру и территорию Беларуси для запуска ракет.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона

Прямая речь: "Они к этому активно готовятся (к наступлению на востоке – ред.). Они не только концентрируют свое вооружение, военную технику, личный состав, но готовят и медицинскую инфраструктуру для помощи раненым.

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Они накапливают провиант, полностью готовят территорию Беларуси для нанесения возможных ракетных ударов.

И они занимаются перемещением войск, меняют свои стратегии, выискивают у нас слабые места, чтобы по ним ударить".

Детали: Отвечая на вопрос, как может ответить Россия на потопление крейсера "Москва", Маляр отметила, что "российская армия мстительна" и "часть операции проводит эмоционально".

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"И с большой вероятностью эти решения может принимать даже не военное лицо, а гражданское, имею в виду Путина. Потому что иногда нет военной целесообразности в том, что делается", – добавила она.

В то же время, по ее словам, россияне и без того ведут активную фазу войны против Украины и "бьют по всему востоку ракетами".

"Что они еще могут сделать, если они и так ведут войну?", - сказала Маляр.

Темы: МиноборонывойнаРосcияДонбасс
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