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ЗСУ так закошмарили росіян, що ті уже б'ють з далекобійних літаків – президент

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 квітня 2022, 23:52
ЗСУ так закошмарили росіян, що ті уже б'ють з далекобійних літаків – президент

Президент Володимир Зеленський розповів про успіхи української армії, котра так "закошмарила" російську авіацію, що росіяни змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Завдання номер один – прискорення миру.

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Наші Збройні Сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. Вони вже так закошмарили – у правильному сенсі цього слова – російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки...

Успіхи наших військових на полі бою справді вагомі. Історично значущі. Але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше.

Санкції проти Росії дуже серйозні. Економічно болісні. Але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилася без засобів для існування. Просуваємо сильніші, більш руйнівні.

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Тож насправді саме на цих двох напрямках і визначається, скільки триватиме ця війна.

Теми: ЗеленськийРосіяавіаЗбройні сили
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