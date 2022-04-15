Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ так закошмарили россиян, что те уже бьют с дальнобойных самолетов – президент

Мазуренко Алена Пятница, 15 апреля 2022, 23:52

Президент Владимир Зеленский рассказал об успехах украинской армии, которая так "закошмарила" российскую авиацию, что россияне вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Задача номер один – ускорение мира.

Наши вооруженные силы выполняют ее блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления. Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – обычную российскую авиацию, что те вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты...

Успехи наших военных на поле боя действительно веские. Исторически значимые. Но еще недостаточны, чтобы очистить нашу землю от кафиров. Будем избивать их больше.

Санкции против России очень серьезны. Экономически болезненные. Но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные, более разрушительные.

На самом деле именно на этих двух направлениях и определяется, сколько будет продолжаться эта война".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЗеленскийРосcияавиаВооруженные силы
Главное сегодня

Депортация: россияне насильно вывозят людей из Изюма в РФ

ВИДЕОМарченко обратилась к своему куму: не верю в справедливый суд, где участвует Медведчук

Суд арестовал Медведчука без права залога

Мирный договор с Россией может состоять из двух документов – Зеленский

видеоУничтожение защитников Мариуполя может поставить точку в переговорах – Зеленский

фотоРоссияне похоронили путинского генерала, которого ликвидировали ВСУ

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Россия навсегда проиграла Украину
Зеленский собирал силовиков по Мариуполю: Делаем все для спасения людей
Опросник относительно вступления в ЕС почти заполнен – Зеленский
Последние новости
21:43
Байден возобновляет нафтогазовый лизинг федеральных земель
21:34
Харьков: вечером 16 апреля россияне снова обстреляли город
21:15
Румыния закрывает порты для российских кораблей на Черном море и Дунае
20:54
Депортация: россияне насильно вывозят людей из Изюма в РФ
20:44
Спикер и депутаты парламента Грузии посетили Бучу и Ирпень
20:39
ВИДЕОМарченко обратилась к своему куму: не верю в справедливый суд, где участвует Медведчук
20:35
фото, обновленоРФ показала группу юношей в форме, говорят – это экипаж крейсера "Москва"
20:22
фотоНа Львовщину эвакуировали раненых детей с востока, среди них – пострадавшие из Краматорска
20:11
За сутки эвакуировали 1449 человек, большинство из них из Запорожской области
20:07
Германия не информировала Украину о деталях военной помощи – посол
Все новости...