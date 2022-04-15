ВСУ так закошмарили россиян, что те уже бьют с дальнобойных самолетов – президент

Президент Владимир Зеленский рассказал об успехах украинской армии, которая так "закошмарила" российскую авиацию, что россияне вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Задача номер один – ускорение мира.

Наши вооруженные силы выполняют ее блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления. Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – обычную российскую авиацию, что те вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты...

Успехи наших военных на поле боя действительно веские. Исторически значимые. Но еще недостаточны, чтобы очистить нашу землю от кафиров. Будем избивать их больше.

Санкции против России очень серьезны. Экономически болезненные. Но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные, более разрушительные.

На самом деле именно на этих двух направлениях и определяется, сколько будет продолжаться эта война".