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Зеленський: Росія назавжди програла Україну

Ірина БалачукП'ятниця, 15 квітня 2022, 23:54
Зеленський: Росія назавжди програла Україну
Володимир Зеленський. Фото з Instagram

Президент  Володимир Зеленський заявив, що Росія назавжди програла Україну.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення

Пряма мова президента: "Проблема Росії в тому, що її не сприймає – і ніколи вже не сприйматиме – увесь український народ. Росія назавжди програла Україну. Та й що там казати – увесь світ програла. Ніде вже її не сприйматимуть".

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Деталі: Зеленський нагадав, що в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних мешканців.

Зокрема, загарбники відшукують усіх, хто хоч колись був пов'язаний з українською армією чи держструктурами, вважаючи, що це їм спростить контроль над територією.

Президент підкреслив, що окупанти "дуже помиляються і обманюють самі себе".

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"А та жорстокість, із якою російські війська намагаються завоювати Приазов'я, Донбас, Харківщину, лише добиває навіть мінімальні шанси цих територій і цих людей хоч коли-небудь у майбутньому мати будь-які зв'язки з цією державою.

Можливо, десь у Росії за жорстокість і поважають. Але в Україні за жорстокість зневажають. І карають. І це обов'язково", – підсумував Зеленський.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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