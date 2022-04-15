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Зеленский: Россия навсегда проиграла Украину

Ирина БалачукПятница, 15 апреля 2022, 23:54
Зеленский: Россия навсегда проиграла Украину
Владимир Зеленский. Фото с Instagram

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия навсегда проиграла Украину.

Источник: Зеленский во время видеообращения

Прямая речь президента: "Проблема России в том, что ее не воспринимает – и никогда не будет воспринимать – весь украинский народ. Россия навсегда проиграла Украину. Да что там говорить – весь мир проиграла. Нигде ее уже не воспринимают".

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Детали: Зеленский напомнил, что в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей российские военные продолжают террор против мирных жителей.

В частности, захватчики отыскивают всех, кто когда-либо был связан с украинской армией или госструктурами, считая, что это им упростит контроль над территорией.

Президент подчеркнул, что оккупанты "очень ошибаются и обманывают сами себя".

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"А жестокость, с которой российские войска пытаются завоевать Приазовье, Донбасс, Харьковщину, лишь добивает даже минимальные шансы этих территорий и этих людей хоть когда-нибудь в будущем иметь какие-либо связи с тем государством.

Возможно, где-то в России за жестокость и уважают. Но в Украине за жестокость презирают. И наказывают. И это обязательно", – подытожил Зеленский.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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