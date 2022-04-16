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Українські захисники за добу збили 1 літак, 1 вертоліт, 3 БПЛА і 2 крилаті ракети ворога

Мазуренко Альона Субота, 16 квітня 2022, 01:12

У п'ятницю 15 квітня українські захисники знищили один літак і один вертоліт російської окупаційної армії.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів:

  • один літак;
  • один вертоліт;
  • три безпілотні літальні апарати;
  • дві крилаті ракети.

Деталі: Українські бійці зазначають, що через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами.

Також повідомляється, що 15 квітня ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів.

Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши росіянам суттєвих втрат.

Теми: авіавійна
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