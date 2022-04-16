Украинские защитники за сутки сбили 1 самолет, 1 вертолет, 3 БПЛА и 2 крылатые ракеты врага

В пятницу, 15 апреля, украинские защитники уничтожили один самолет и один вертолет российской оккупационной армии.

Источник: пресцентр командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "15 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражены семь воздушных целей российских оккупантов:

один самолет;

один вертолет;

три беспилотных летательных аппарата;

две крылатые ракеты.

Детали: Украинские бойцы отмечают, что из-за больших потерь, российские оккупанты существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве, наносят удары дистанционно – баллистическими и крылатыми ракетами.

Также сообщается, что 15 апреля ударная авиация ВСУ под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции россиян.

Таким образом, ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях поддержали с воздуха действия собратьев в наземных боях, нанеся россиянам существенные потери.