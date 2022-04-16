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Залужний обговорив з американським генералом бої на Донбасі і Харківщині

Субота, 16 квітня 2022, 01:40

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив  з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі  бої  на рубежі Харків-Ізюм та на Донбасі.

Джерело: головнокомандувач   у facebook

Дослівно: "Обговорили складну безпекову ситуацію, зокрема ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм, стримування російського наступу в Луганській і Донецькій областях, критичну ситуацію довкола Маріуполя, а також ракетні обстріли по всій території України".

Деталі: Залужний наголосив на потребах в озброєнні та боєприпасах.

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