Залужний обговорив з американським генералом бої на Донбасі і Харківщині
Субота, 16 квітня 2022, 01:40
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі бої на рубежі Харків-Ізюм та на Донбасі.
Джерело: головнокомандувач у facebook
Дослівно: "Обговорили складну безпекову ситуацію, зокрема ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм, стримування російського наступу в Луганській і Донецькій областях, критичну ситуацію довкола Маріуполя, а також ракетні обстріли по всій території України".
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Деталі: Залужний наголосив на потребах в озброєнні та боєприпасах.