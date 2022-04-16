Залужний обговорив з американським генералом бої на Донбасі і Харківщині

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі бої на рубежі Харків-Ізюм та на Донбасі.

Джерело: головнокомандувач у facebook

Дослівно: "Обговорили складну безпекову ситуацію, зокрема ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм, стримування російського наступу в Луганській і Донецькій областях, критичну ситуацію довкола Маріуполя, а також ракетні обстріли по всій території України".

Деталі: Залужний наголосив на потребах в озброєнні та боєприпасах.