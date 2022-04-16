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Залужный обсудил с американским генералом бои на Донбассе и Харьковщине

Суббота, 16 апреля 2022, 01:40

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли бои на рубеже Харьков-Изюм и на Донбассе.

Источник: главнокомандующий в facebook

Дословно: "Обсудили сложную ситуацию по безопасности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины".

Детали: Залужный отметил потребности в вооружении и боеприпасах.

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