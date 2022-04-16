Зеленський нагородив ще понад двісті військових

Президент Володимир Зеленський нагородив 237 військовослужбовців, з них 34 – посмертно.

Джерело: звернення Зеленського

Деталі: Зокрема, звання Героя України присвоєно командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ полковнику Дмитру Кащенку - за "особистий приклад героїзму, яким надихає товаришів по службі, за надзвичайно ефективні бойові дії та конкретні й дуже важливі результати для збереження позицій нашої армії та вигнання окупантів".

Реклама: