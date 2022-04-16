Зеленский наградил еще более двухсот военных

Президент Владимир Зеленский наградил 237 военнослужащих, из них 34 – посмертно.

Источник: обращение Зеленского

Детали: В частности, звание Героя Украины присвоено командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ полковнику Дмитрию Кащенко - за "личный пример героизма, которым вдохновляет сослуживцев, за чрезвычайно эффективные боевые действия и конкретные и очень важные результаты для сохранения позиций нашей армии и изгнания оккупантов".