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Зеленский наградил еще более двухсот военных

Суббота, 16 апреля 2022, 02:01

Президент Владимир Зеленский наградил 237 военнослужащих, из них 34 – посмертно.

Источник: обращение Зеленского

Детали: В частности, звание Героя Украины присвоено командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ полковнику Дмитрию Кащенко - за "личный пример героизма, которым вдохновляет сослуживцев, за чрезвычайно эффективные боевые действия и конкретные и очень важные результаты для сохранения позиций нашей армии и изгнания оккупантов".

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