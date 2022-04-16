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ЗМІ: Шмигаль поїде у Вашингтон

Анастасія КалатурСубота, 16 квітня 2022, 03:00

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ  Кирило Шевченко  відвідають Вашингтон наступного тижня.

Джерело: джерела Reuters

Деталі: Візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку .

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Українські посадовці проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з країн Великої сімки та інших країн, а також візьмуть участь у круглому столі щодо України, організованому  Світовим банком у четвер.

Reuters зазначає, що цей захід стане першою можливістю для ключових українських чиновників особисто зустрітися з багатьма фінансовими чиновниками з країн із розвиненою економікою після   24 лютого.

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Теми: СШАШмигаль
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