ЗМІ: Шмигаль поїде у Вашингтон

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Кирило Шевченко відвідають Вашингтон наступного тижня.

Джерело: джерела Reuters

Деталі: Візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку .

Українські посадовці проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з країн Великої сімки та інших країн, а також візьмуть участь у круглому столі щодо України, організованому Світовим банком у четвер.

Reuters зазначає, що цей захід стане першою можливістю для ключових українських чиновників особисто зустрітися з багатьма фінансовими чиновниками з країн із розвиненою економікою після 24 лютого.