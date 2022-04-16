СМИ: Шмигаль поедет в Вашингтон
Суббота, 16 апреля 2022, 03:00
Премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко посетят Вашингтон на следующей неделе.
Источник: источники Reuters
Детали: Визит состоится во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.
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Украинские чиновники проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из стран Большой семерки и других стран, а также примут участие в круглом столе по Украине, организованном Всемирным банком в четверг.
Reuters отмечает, что это мероприятие станет первой возможностью для ключевых украинских чиновников лично встретиться со многими финансовыми чиновниками из стран с развитой экономикой после 24 февраля.