Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У парламенті Литви пропонують зробити 9 травня днем пам'яті жертв геноциду в Україні

Анастасія КалатурСубота, 16 квітня 2022, 05:00

16 литовських парламентарів зареєстрували поправку, якою пропонується зробити 9 травня у Литві  не лише Днем Європи, а й Днем пам'яті жертв геноциду в Україні.

Джерело: Delfi

Деталі: Депутати, що зареєстрували поправку, належать як до правлячих партій, так і до опозиційних.  Серед авторів проекту – спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністри закордонних справ та юстиції, головний ініціатор та організатор – заступник спікера Сейму Паулюс Саударгас.

Реклама:

Як зазначається в пояснювальній записці, "сьогодні світ переживає геноцид в Україні, учинений путінською Росією, яка є реінкарнацією Радянського Союзу. Таким чином цей день об'єднав би трагедії, пережиті українцями тоді і зараз, тобто організований Радянським Союзом Голодомор, масові вбивства, депортації та винищення, і військові злочини, які скоюють сьогодні російські військові".

Аналогічне рішення ухвалив парламент Латвії, який оголосив 9 травня днем пам'яті жертв війни в Україні. Цього дня у Латвії заборонено масові заходи.

Теми: Литва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: