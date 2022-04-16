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У парламенті Литви пропонують зробити 9 травня днем пам'яті жертв геноциду в Україні

Анастасія КалатурСубота, 16 квітня 2022, 05:00

16 литовських парламентарів зареєстрували поправку, якою пропонується зробити 9 травня у Литві  не лише Днем Європи, а й Днем пам'яті жертв геноциду в Україні.

Джерело: Delfi

Деталі: Депутати, що зареєстрували поправку, належать як до правлячих партій, так і до опозиційних.  Серед авторів проекту – спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністри закордонних справ та юстиції, головний ініціатор та організатор – заступник спікера Сейму Паулюс Саударгас.

Як зазначається в пояснювальній записці, "сьогодні світ переживає геноцид в Україні, учинений путінською Росією, яка є реінкарнацією Радянського Союзу. Таким чином цей день об'єднав би трагедії, пережиті українцями тоді і зараз, тобто організований Радянським Союзом Голодомор, масові вбивства, депортації та винищення, і військові злочини, які скоюють сьогодні російські військові".

Аналогічне рішення ухвалив парламент Латвії, який оголосив 9 травня днем пам'яті жертв війни в Україні. Цього дня у Латвії заборонено масові заходи.

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Теми: Литва
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