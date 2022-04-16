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В парламенте Литвы предлагают сделать 9 мая днем памяти жертв геноцида в Украине

Анастасия КалатурСуббота, 16 апреля 2022, 05:00

16 литовских парламентариев зарегистрировали поправку, которой предлагается сделать 9 мая в Литве не только Днем Европы, но и Днем памяти жертв геноцида в Украине.

Источник: Delfi

Детали: Зарегистрировавшие поправку депутаты принадлежат как к правящим партиям, так и к оппозиционным. 

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Среди авторов проекта – спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министры иностранных дел и юстиции, главный инициатор и организатор – заместитель спикера Сейма Паулюс Саударгас.

Как отмечается в пояснительной записке, "сегодня мир переживает геноцид в Украине, совершенный путинской Россией, которая является реинкарнацией Советского Союза. Таким образом, этот день объединил бы трагедии, пережитые украинцами тогда и сейчас, то есть организованный Советским Союзом Голодомор, массовые убийства, депортации и истребление, и военные преступления, совершаемые сегодня российскими военными".

Аналогичное решение принял парламент Латвии, объявивший 9 мая днем ​​памяти жертв войны в Украине. В этот день в Латвии запрещены массовые мероприятия.

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Темы: Литва
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