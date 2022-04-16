ООН: В Україні загинули майже 2 тисячі цивільних

За даними ООН, з 24 лютого 1982 цивільних загинули в Україні.

Джерело: дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини

Деталі: Зокрема 716 убитих - у Донецькій та Луганській областях.

Серед убитих - 511 чоловіків, 323 жінки, 34 дівчинки та 56 хлопчиків, а також 72 дитини та 986 дорослих, стать яких поки що невідома.

2651 цивільних були поранені.

Більшість жертв серед мирного населення - внаслідок обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі. Зазначається, що отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма, Попасної та Бородянки.