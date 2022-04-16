ООН: В Украине погибли почти 2 тысячи гражданских

По данным ООН, с 24 февраля 1982 гражданских погибли в Украине.

Источник: данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Детали: В частности, 716 убитых - в Донецкой и Луганской областях.

Среди убитых - 511 мужчин, 323 женщины, 34 девочки и 56 мальчиков, а также 72 ребенка и 986 взрослых, пол которых пока неизвестен.

2651 гражданских были ранены.

Большинство жертв среди мирного населения – в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

УВКПЧ считает, что фактические цифры гораздо выше. Отмечается, что получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения. Это касается, например, Мариуполя, Изюма, Попасной и Бородянки.