Зведення Генштабу: Росіяни зібрали понад 20 БТГ біля Ізюма

В районі Ізюма росіяни зосередили до 22-х батальйонних тактичних груп.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Основні зусилля росіян - на утриманні зайнятих позицій та рубежів. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії. Не виключено, що ворог активізується на напрямку Ізюма та Барвінкове для виходу в тил підрозділів Об’єднаних сил у районі Слов’янська.

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На Слобожанському напрямку окупанти продовжують бої силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів. Основні зусилля ворогів – на перегрупуванні та посиленні угруповання військ, продовжується часткове блокування Харкова та його обстріли з артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається утримати захоплені території. Основні зусилля - на взятті під контроль н.п. Попасна та Рубіжне, встановлення повного контролю над Маріуполем. Відновлює боєздатність та поповненює боєприпаси. Ворог намагається покращити тактичне положення. Продовжує обстріли на більшості напрямків.

На Сєвєродонецькому напрямку значних змін в обстановці нема, ворог збільшив інтенсивність обстрілів, аби завдати втрат, виснажити ЗСУ та, можливо, підготуватися до наступу.

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На Попаснянському напрямку ворог постійно обстрілює підрозділи наших військ. Силами мотострілецьких підрозділів разом з батальйоном однієї з приватних військових компаній намагається покращити тактичне положення, просунутись вглиб Попасної. Успіху немає.

В районі Торецька ворог продовжує періодично стріляти для виснаження наших військ і готується до активізації боїв біля Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог поновлює боєздатність, запаси, інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Любимівка, Петрівка, Хрещенівка та посилює свої передові позиції, імовірно підрозділами мобілізаційного резерву 1-го та 2-го армійських корпусів.

Очікується, що противник продовжить вести бій, аби вийти на адміністративні кордони Херсонської області та відновити наступ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках активних дій росіян не було. Є переміщення, імовірно окремих підрозділів забезпечення 35-ї та 36-ї загальновійськових армій Східного військового округу. Вантажні та спеціальні автомобілі і паливозаправники рухаються до районів завантаження.

В акваторії Азовського моря кораблі росіян продовжують блокувати порт Маріуполя та стріляти на приморському напрямку.

З огляду те, що в акваторії Чорного моря перебувають російські військові кораблі, озброєні ракетами "Калібр", є підвищений рівень загрози, що росіяни вдарять ракетами по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури України.

В Донецькій та Луганській областях відбили десять атак ворога. Знищено три танки, один бронетранспортер, одну одиницю спеціальної техніки, два автомобілі та три артилерійські системи противника. Захопили ворожий бронетранспортер.

ЗСУ уразили сім повітряних цілей: один літак, один вертоліт, три БПЛА та дві крилаті ракети.