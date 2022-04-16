Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сводка Генштаба: Россияне собрали более 20 БТГ возле Изюма

Анастасия КалатурСуббота, 16 апреля 2022, 07:10
Сводка Генштаба: Россияне собрали более 20 БТГ возле Изюма
Фото Генштаба ВСУ

В районе Изюма россияне сосредоточили до 22-х батальонных тактических групп.

Источник: строительство Генштаба

Детали: Основные усилия россиян – на удержании занятых позиций и рубежей. Для усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35 общевойсковой армии. Не исключено, что враг активизируется в направлении Изюма и Барвинково для выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе Славянска.

Реклама:

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают бои силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов. Основные усилия врагов – на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжается частичная блокировка Харькова и его обстрелы из артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Основные усилия – на взятии под контроль н.п. Попасная и Рубежное, установление полного контроля за Мариуполем. Восстанавливает боеспособность и восполняет боеприпасы. Враг пытается улучшить тактическое положение. Продолжает обстрелы по большинству направлений.

На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке нет, враг увеличил интенсивность обстрелов, чтобы нанести урон, истощить ВСУ и, возможно, подготовиться к наступлению.

ВИДЕО ДНЯ

На Попаснянском направлении противник постоянно обстреливает подразделения наших войск. Силами мотострелковых подразделений вместе с батальоном одной из частных военных компаний пытаются улучшить тактическое положение, продвинуться вглубь Попасной. Успеха нет.

В районе Торецкого враг продолжает периодически стрелять для истощения наших войск и готовится к активизации боев у Авдеевки.

На Южнобужском направлении враг восстанавливает боеспособность, запасы, инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Крещеновка и усиливает свои передовые позиции, вероятно подразделениями мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов.

Ожидается, что противник продолжит бой, чтобы выйти на административные границы Херсонской области и возобновить наступление.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях активных действий россиян не было. Есть перемещения, предположительно отдельных подразделений обеспечения 35-й и 36-й общевойсковых армий Восточного военного округа. Грузовые и специальные автомобили и топливозаправщики двигаются в районы загрузки.

В акватории Азовского моря корабли россиян продолжают блокировать порт Мариуполя и стрелять на приморском направлении.

Учитывая, что в акватории Черного моря находятся российские военные корабли, вооруженные ракетами "Калибр", есть повышенный уровень угрозы, что россияне ударят ракетами по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины.

В Донецкой и Луганской областях отразили десять атак врага. Уничтожены три танка, один бронетранспортер, одна единица специальной техники, два автомобиля и три артиллерийских системы противника. Захватили вражеский бронетранспортер.

ВСУ поразили семь воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

Все новости...
Последние новости
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
Все новости...
Реклама: