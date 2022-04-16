Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: Сєвєродонецьк без води і без газу, в Кремінній загинула людина

Анастасія КалатурСубота, 16 квітня 2022, 08:05

На Луганщині  одна людина загинула в Кремінній через обстріли росіян, у Сєвєродонецьку перебито центральний газопровід.

Джерело: голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай

Дослівно: "Вогонь російська армія відкривала по Сєвєродонецьку, Лисичанську і Кремінній. Пізно увечері під завалами будівлі одного з професійно-технічних навчальних закладів в Кремінній пожежними знайдено тіло чоловіка без ознак життя".

Деталі: Крім того, через обстріли в Лисичанську зазнали поранень три жінки – їх евакуювали з пошкодженого будинку і надали меддопомогу.

Що стосується газопроводу у Сєвєродонецьку, то скільки знадобиться часу для його ремонту спеціалісти з’ясують пізніше Також розпочнеться відновлення пошкодженого вдень водогону. Поки що місто без води та газу.

Ворожий снаряд потрапив у газопровід і в Лисичанську, але з менш вагомими наслідками.

Крім того, руйнувань зазнали житлові будинки та одна із пожежних частин Лисичанська, продовольчі та промислові об’єкти в Сєвєродонецьку, зокрема, магазини в старій частині міста.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьРосіявійна
Головне сьогодні

На "Москві" загинуло близько 40 людей, багато поранених із відірваними кінцівками – мати матроса

У Мінцифрі радять не говорити про війська РФ з родичами на окупованих територіях

Ворог штурмує і бомбить Маріуполь, частково блокує Харків і готує провокації - зведення

Із каналу з відео "Союзмультфільму" зник мультик про "Нептун" і фашистський есмінець з буквою Z

Готуємося навіть до повторної спроби РФ взяти Київ – голова ВА

фотоМайже весь футбольний клуб з Першої ліги доєднався до ЗСУ

Усі новини...
Луганська область
Окупанти обстріляли Лисичанськ: загинув волонтер, його дружина у важкому стані
В Офісі президента кажуть про евакуацію понад 1500 людей за добу, хоча гумкоридорів не було
Луганщина: влада просить людей евакуюватися, поки можна, бо РФ готує напад
Останні новини
22:48
Зеленський обговорив повоєнну відбудову України з директоркою МВФ
22:35
На сході ЗСУ збили вертольоти, знищили 10 танків і 15 одиниць бронетехніки РФ
22:32
На "Москві" загинуло близько 40 людей, багато поранених із відірваними кінцівками – мати матроса
22:23
Швейцарці підтримують посилення співпраці із НАТО, але не членство – опитування
22:14
ІНФОГРАФІКАДонеччина: внаслідок обстрілів окупантів 2 людей загинули, 4 поранено
21:37
Протести у Швеції – безлад перекинувся на Мальме
21:22
Серед російського генералітету немає згоди щодо наступу, бояться загинути – Буданов
21:19
Як це – бути жінкою-снайперкою на війні. Історія Олени Білозерської
21:16
Держкіно закликає не допускати російські фільми до участі у Каннському кінофестивалі-2022
21:11
Індія передумала купувати гелікоптери в РФ: виготовлятимуть самі
Усі новини...