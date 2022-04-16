Луганщина: Сєвєродонецьк без води і без газу, в Кремінній загинула людина

На Луганщині одна людина загинула в Кремінній через обстріли росіян, у Сєвєродонецьку перебито центральний газопровід.

Джерело: голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай

Дослівно: "Вогонь російська армія відкривала по Сєвєродонецьку, Лисичанську і Кремінній. Пізно увечері під завалами будівлі одного з професійно-технічних навчальних закладів в Кремінній пожежними знайдено тіло чоловіка без ознак життя".

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Деталі: Крім того, через обстріли в Лисичанську зазнали поранень три жінки – їх евакуювали з пошкодженого будинку і надали меддопомогу.

Що стосується газопроводу у Сєвєродонецьку, то скільки знадобиться часу для його ремонту спеціалісти з’ясують пізніше Також розпочнеться відновлення пошкодженого вдень водогону. Поки що місто без води та газу.

Ворожий снаряд потрапив у газопровід і в Лисичанську, але з менш вагомими наслідками.

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Крім того, руйнувань зазнали житлові будинки та одна із пожежних частин Лисичанська, продовольчі та промислові об’єкти в Сєвєродонецьку, зокрема, магазини в старій частині міста.