Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: Северодонецк без воды и без газа, в Кременной погиб человек

Анастасия КалатурСуббота, 16 апреля 2022, 08:05

В Луганской области один человек погиб в Кременной из-за обстрелов россиян, в Северодонецке перебит центральный газопровод.

Источник: глава ОВА Луганщины Сергей Гайдай

Дословно: "Огонь российская армия открывала по Северодонецку, Лисичанску и Кременной. Поздним вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарными найдено тело мужчины без признаков жизни".

Детали: Кроме того, из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины – их эвакуировали из поврежденного дома и оказали медпомощь.

Что касается газопровода в Северодонецке, сколько потребуется времени для его ремонта, специалисты выяснят позже. Также начнется восстановление поврежденного днем ​​водопровода. Пока город без воды и газа.

Вражеский снаряд попал в газопровод и в Лисичанске, но с менее весомыми последствиями.

Кроме того, разрушения получили жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска, продовольственные и промышленные объекты в Северодонецке, в частности, магазины в старой части города.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьРосcиявойна
Главное сегодня

Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину – CNN

ВСУ на Донбассе уничтожили 46 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты

Абрамович снова наведался в Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры Украины и РФ – СМИ

Депортация: россияне насильно вывозят людей из Изюма в РФ

ВИДЕОМарченко обратилась к своему куму: не верю в справедливый суд, где участвует Медведчук

Суд арестовал Медведчука без права залога

Все новости...
Луганская область
Оккупанты обстреляли Лисичанск: погиб волонтер, его жена в тяжелом состоянии
В Офисе президента говорят об эвакуации более 1500 человек в сутки, хотя гумкоридоров не было
Луганщина: РФ готовит нападение, власть просит людей эвакуироваться, пока можно
Последние новости
04:08
Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину – CNN
03:42
Зеленский наградил еще 186 военных орденами и медалями
02:56
Лидер КНДР принял участие в испытании нового оружия
02:10
Юг: ВСУ уничтожили 36 оккупантов и 13 единиц российской техники
01:40
Оккупанты украли из "Укрпочты" 3 млн грн, ведутся переговоры о возвращении
00:57
Россияне опять требуют защитников Мариуполя сдаться в плен
00:52
Украинские военные уничтожили за сутки 13 воздушных целей врага
00:19
ВСУ на Донбассе уничтожили 46 единиц вражеской техники и сбили 2 крылатых ракеты
23:54
Всех ветеранов, защитников и пострадавших обеспечат своим жильем – Зеленский
23:37
Идентифицировали первого утонувшего моряка с крейсера "Москва" – "Схемы"
Все новости...