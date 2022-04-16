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Луганщина: Северодонецк без воды и без газа, в Кременной погиб человек

Анастасия КалатурСуббота, 16 апреля 2022, 08:05

В Луганской области один человек погиб в Кременной из-за обстрелов россиян, в Северодонецке перебит центральный газопровод.

Источник: глава ОВА Луганщины Сергей Гайдай

Дословно: "Огонь российская армия открывала по Северодонецку, Лисичанску и Кременной. Поздним вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарными найдено тело мужчины без признаков жизни".

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Детали: Кроме того, из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины – их эвакуировали из поврежденного дома и оказали медпомощь.

Что касается газопровода в Северодонецке, сколько потребуется времени для его ремонта, специалисты выяснят позже. Также начнется восстановление поврежденного днем ​​водопровода. Пока город без воды и газа.

Вражеский снаряд попал в газопровод и в Лисичанске, но с менее весомыми последствиями.

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Кроме того, разрушения получили жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска, продовольственные и промышленные объекты в Северодонецке, в частности, магазины в старой части города.

Темы: Луганская областьРосcиявойна
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