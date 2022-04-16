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Війська РФ сильно зруйнували дороги та мости в Україні – британська розвідка

Олена РощінаСубота, 16 квітня 2022, 08:20

Російські військові сильно пошкодили транспортну інфраструктуру в Україні, що і після їхнього відходу з півночі країни створює там проблеми для пересування та доставки гуманітарної допомоги.

Джерело: дані британської розвідки, Міністерство оборони Великої Британії

Дослівно: "Дорожня інфраструктура в районах України, що постраждали від конфлікту, зазнала значної шкоди. Російські війська погіршили ситуацію, зруйнувавши мости, встановивши міни та залишивши транспортні засоби на ключових маршрутах по мірі відступу з півночі України.

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Внаслідок руйнування річкових переходів у Чернігові та його околицях у самому місті залишився лише один пішохідний міст через річку Десна. До війни у ​​місті проживало близько 285 тисяч жителів.

Пошкодження транспортної інфраструктури України наразі є серйозною проблемою для доставки гуманітарної допомоги до районів, раніше взятих в облогу Росією".

 

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Теми: ЧернігівдорогивійнаРосія
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