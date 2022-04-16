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Войска РФ сильно разрушили дороги и мосты в Украине – британская разведка

Елена РощинаСуббота, 16 апреля 2022, 08:20

Российские военные сильно повредили транспортную инфраструктуры в Украине, что и после их ухода с севера страны создает там проблемы для передвижения и доставки гуманитарной помощи.

Источник: данные британской разведки, Министерство обороны Великобритании

Дословно: "Дорожная инфраструктура в пострадавших от конфликта районах Украины понесла значительный ущерб. Российские войска усугубили ситуацию, разрушив мосты, установив мины и оставив транспортные средства на ключевых маршрутах по мере отхода с севера Украины.

В результате разрушения речных переходов в Чернигове и его окрестностях в самом городе остался только один пешеходный мост через реку Десна. До войны в городе проживало порядка 285 тысяч жителей.

Повреждение транспортной инфраструктуры Украины в настоящее время представляет серьезную проблему для доставки гуманитарной помощи в районы, ранее осажденные Россией".

 

Темы: ЧерниговдорогивойнаРосcия
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