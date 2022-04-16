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У Дарницькому районі Києва пролунали вибухи

Ірина БалачукСубота, 16 квітня 2022, 09:00

Під ранок російські окупанти обстріляли Київ – вибухи пролунали у Дарницькому районі на околиці міста.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються".

Деталі: Мер міста закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Він також просить киян, які раніше виїхали з міста і вже збираються повертатися до столиці, поки утриматися від цього і залишатися в безпечніших місцях.

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Теми: Київвійнавибух
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