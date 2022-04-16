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В Дарницком районе Киева прогремели взрывы

Ирина БалачукСуббота, 16 апреля 2022, 09:00

Под утро российские оккупанты обстреляли Киев – взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города. В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются".

Детали: Мэр города призвал жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Он также просит киевлян, которые ранее выехали из города и уже собираются возвращаться в столицу, пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах.

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Темы: Киеввойнавзрыв
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