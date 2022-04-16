Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни заявляють, що почали вивозити українців із Ізюму до РФ

Олена РощінаСубота, 16 квітня 2022, 09:04
Депортація з Ізюму, фото РИА Новости

Російська влада повідомила, що почала вивозити українців з Ізюма Харківської області на територію Російської Федерації.

Джерело: "РИА Новости"

Дослівно: "Міноборони РФ вивезло першу партію біженців із Ізюму Харківської області – близько 100 осіб. Пункт призначення – Бєлгородська область".

Деталі: Пропагандистська агенція демонструє на відео та фото, як люди їдуть в автобусах та заповнюють документи для перетину кордону. В автобусах показані літні люди, діти, чоловіки та жінки.

Нагадаємо: Росіяни насильно вивозять із України людей, яких самі поставили в умови блокади та гуманітарної катастрофи. Фактично депортація відбувається, зокрема, у Маріуполі: їх везуть на окуповану територію – і згодом у РФ.

Із Херсона люди частково виїжджають до окупованого Росією Криму, бо виїзд на підконтрольну Україні територію перебуває під обстрілами.

Теми: Харківська областьвійнадепортація
Головне сьогодні

Росіяни скаржаться в соцмережах, що їхні родичі "зникли" на крейсері "Москва"

На "Москві" загинуло близько 40 людей, багато поранених із відірваними кінцівками – мати матроса

У Мінцифрі радять не говорити про війська РФ з родичами на окупованих територіях

Ворог штурмує і бомбить Маріуполь, частково блокує Харків і готує провокації - зведення

Із каналу з відео "Союзмультфільму" зник мультик про "Нептун" і фашистський есмінець з буквою Z

Готуємося навіть до повторної спроби РФ взяти Київ – голова ВА

Усі новини...
Харківська область
Мер Куп’янська втік в Росію
Харківщина: росіяни обстріляли автобуси біля Борової, 7 убитих та десятки поранених
Регіони: на Київщині й Херсонщині чули вибухи, на Донеччині бої по всій лінії фронту
Останні новини
23:52
Росіяни скаржаться в соцмережах, що їхні родичі "зникли" на крейсері "Москва"
23:43
"Верба б'є": Протиповітряна оборона знищила літак і 3 вертольоти ворога
23:36
Зеленський вимагає нових санкцій за "рубльову окупацію" півдня України
23:27
Як малознайомі сусіди стали опорою один для одного та для інших харків'ян. Історії волонтерів
22:48
Зеленський обговорив повоєнну відбудову України з директоркою МВФ
22:35
На сході ЗСУ збили вертольоти, знищили 10 танків і 15 одиниць бронетехніки РФ
22:32
На "Москві" загинуло близько 40 людей, багато поранених із відірваними кінцівками – мати матроса
22:23
Швейцарці підтримують посилення співпраці із НАТО, але не членство – опитування
22:14
ІНФОГРАФІКАДонеччина: внаслідок обстрілів окупантів 2 людей загинули, 4 поранено
21:37
Протести у Швеції – безлад перекинувся на Мальме
Усі новини...