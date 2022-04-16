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Росіяни заявляють, що почали вивозити українців із Ізюму до РФ

Олена РощінаСубота, 16 квітня 2022, 09:04
Росіяни заявляють, що почали вивозити українців із Ізюму до РФ
Депортація з Ізюму, фото РИА Новости

Російська влада повідомила, що почала вивозити українців з Ізюма Харківської області на територію Російської Федерації.

Джерело: "РИА Новости"

Дослівно: "Міноборони РФ вивезло першу партію біженців із Ізюму Харківської області – близько 100 осіб. Пункт призначення – Бєлгородська область".

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Деталі: Пропагандистська агенція демонструє на відео та фото, як люди їдуть в автобусах та заповнюють документи для перетину кордону. В автобусах показані літні люди, діти, чоловіки та жінки.

Нагадаємо: Росіяни насильно вивозять із України людей, яких самі поставили в умови блокади та гуманітарної катастрофи. Фактично депортація відбувається, зокрема, у Маріуполі: їх везуть на окуповану територію – і згодом у РФ.

Із Херсона люди частково виїжджають до окупованого Росією Криму, бо виїзд на підконтрольну Україні територію перебуває під обстрілами.

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Теми: Харківська областьвійнадепортація
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