Росіяни заявляють, що почали вивозити українців із Ізюму до РФ

Російська влада повідомила, що почала вивозити українців з Ізюма Харківської області на територію Російської Федерації.

Джерело: "РИА Новости"

Дослівно: "Міноборони РФ вивезло першу партію біженців із Ізюму Харківської області – близько 100 осіб. Пункт призначення – Бєлгородська область".

Деталі: Пропагандистська агенція демонструє на відео та фото, як люди їдуть в автобусах та заповнюють документи для перетину кордону. В автобусах показані літні люди, діти, чоловіки та жінки.

Нагадаємо: Росіяни насильно вивозять із України людей, яких самі поставили в умови блокади та гуманітарної катастрофи. Фактично депортація відбувається, зокрема, у Маріуполі: їх везуть на окуповану територію – і згодом у РФ.

Із Херсона люди частково виїжджають до окупованого Росією Криму, бо виїзд на підконтрольну Україні територію перебуває під обстрілами.