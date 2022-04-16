Россияне заявляют, что начали вывозить украинцев из Изюма в РФ

Российские власти сообщили, что начали вывозить украинцев из Изюма Харьковской области на территорию Российской Федерации.

Источник: "РИА Новости"

Дословно: "Минобороны РФ вывезло первую партию беженцев из Изюма Харьковской области – около 100 человек. Пункт назначения – Белгородская область".

Детали: Пропагандистское агентство демонстрирует на видео и фото, как люди едут в автобусах и заполняют документы для пересечения границы. В автобусах показаны старики, дети, мужчины и женщины.

Напомним: Россияне насильно вывозят из Украины людей, которых сами поставили в условия блокады и гуманитарной катастрофы. Фактически депортация происходит, в частности, в Мариуполе: их везут на оккупированную территорию – и потом в РФ.

Из Херсона люди частично выезжают в оккупированный Россией Крым, потому что выезд на подконтрольную Украине территорию находится под обстрелами.