Окупанти обстріляли Харків – сталося 8 пожеж

Російські окупанти під вечір 15 квітня обстріляли житловий масив Індустріального району Харкова, у результаті чого виникло відразу 8 пожеж.

Джерело: Головне управління ДСНС у Харківській області в Telegram

Дослівно ДСНС: "Близько 16:00 було завдано ворожого обстрілу по житловому масиву Індустріального району Харкова. Виникло відразу 8 пожеж, як у житловому секторі, так і в торговельний об'єктах".

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Деталі: Для ліквідації цих пожеж було задіяно 10 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби 72 рази залучались для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.