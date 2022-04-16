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Окупанти обстріляли Харків – сталося 8 пожеж

Ірина БалачукСубота, 16 квітня 2022, 09:14
Окупанти обстріляли Харків – сталося 8 пожеж
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські окупанти під вечір 15 квітня обстріляли житловий масив Індустріального району Харкова, у результаті чого виникло відразу 8 пожеж.

Джерело: Головне управління ДСНС у Харківській області в Telegram

Дослівно ДСНС: "Близько 16:00 було завдано ворожого обстрілу по житловому масиву Індустріального району Харкова. Виникло відразу 8 пожеж, як у житловому секторі, так і в торговельний об'єктах".

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Деталі: Для ліквідації цих пожеж було задіяно 10 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби 72 рази залучались для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Теми: Харківвійнапожежа
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