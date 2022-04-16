Оккупанты обстреляли Харьков – произошло 8 пожаров
Суббота, 16 апреля 2022, 09:14
Российские оккупанты под вечер 15 апреля обстреляли жилой массив Индустриального района Харькова, в результате чего возникло сразу 8 пожаров.
Источник: Главное управление ГСЧС в Харьковской области в Telegram
Дословно ГСЧС: "Около 16:00 был нанесен вражеский обстрел по жилому массиву Индустриального района Харькова. Возникло сразу 8 пожаров, как в жилом секторе, так и в торговых объектах".
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Детали: Для ликвидации этих пожаров было задействовано 10 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.
Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток 72 раза привлекались для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.