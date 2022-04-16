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Британські інструктори відновили навчання українських військових в Україні – Times

Субота, 16 квітня 2022, 09:30

Військові Спеціальної повітряної служби Британії вперше з початку війни з Росією тренували місцевих військових в Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times з посиланням на українських командирів.

Офіцери двох батальйонів, дислокованих у столиці та її околицях, повідомили, що вони пройшли військову підготовку у британських спецпідрозділах, один минулого тижня, а інший тиждень тому.

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Капітан Юрій Мироненко, чий батальйон дислокується на Оболоні на північній околиці Києва, повідомив, що військові інструктори прибули, щоб інструктувати новобранців та військовослужбовців, які повернулися до лав Збройних сил, використовувати протитанкові ракети NLAW, які постачаються Британією.

Один з командирів українського спецназу з позивним "Скіф", повідомив, що 112-й батальйон, до якого приєднано його підрозділ, пройшов навчання минулого тижня.

Британські військові інструктори вперше були відправлені в Україну після анексії Криму росією. Вони були виведені в лютому, щоб уникнути прямого конфлікту з російськими силами та можливості втягнення НАТО у війну.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство оборони Британії відмовилося підтверджувати інформацію українських командирів, посилаючись на давнє рішення не коментувати спецоперації. Колишні британські солдати, морські піхотинці та спецназівці також працюють в Україні як добровольці, але українські офіцери впевнені, що їхнє навчання цього місяця проводили британські солдати. Цього тижня міністр збройних сил Джеймс Хіппі заявив, що українські військові мають прибути до Британії наступного тижня для навчання користування бронетехнікою.

Теми: Велика Британіяармія
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