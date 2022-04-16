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Британские инструкторы возобновили обучение украинских военных в Украине – Times

Суббота, 16 апреля 2022, 09:30

Военные специальной воздушной службы Британии впервые с начала войны с Россией тренировали местных военных в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times со ссылкой на украинских командиров.

Офицеры двух батальонов, дислоцированных в столице и ее окрестностях, сообщили, что они прошли военную подготовку в британских спецподразделениях, одну на прошлой неделе, а другую неделю назад.

Капитан Юрий Мироненко, чей батальон дислоцируется на Оболони на северной окраине Киева, сообщил, что военные инструкторы прибыли, чтобы инструктировать вернувшихся в ряды Вооруженных сил новобранцев и военнослужащих использовать противотанковые ракеты NLAW, поставляемые Британией.

Один из командиров украинского спецназа с позывным "Скифом", сообщил, что 112-й батальон, к которому присоединено его подразделение, прошел обучение на прошлой неделе.

Британские военные инструкторы были впервые отправлены в Украину после аннексии Крыма россией. Они были выведены в феврале, чтобы избежать прямого конфликта с российскими силами и возможности вступления НАТО в войну.

Министерство обороны Британии отказалось подтверждать информацию украинских командиров, ссылаясь на давнее решение не комментировать спецоперации. Бывшие британские солдаты, морские пехотинцы и спецназовцы также работают в Украине как добровольцы, но украинские офицеры уверены, что их учебу в этом месяце проводили британские солдаты. На этой неделе министр вооруженных сил Джеймс Хиппи заявил, что украинские военные должны прибыть в Британию на следующей неделе для обучения пользованию бронетехникой.

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Темы: Великобританияармия
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