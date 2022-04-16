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Вже 200 українських дітей загинули від рук окупантів

Роман ПетренкоСубота, 16 квітня 2022, 09:31
Efurorstudio/Depositphotos

Починаючи з 24 лютого 560 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, з них 200 загинули та понад 360 поранені.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Ці цифри не остаточні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 88, Чернігівській - 54, Херсонській - 41, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

15 квітня російські військовослужбовці обстріляли один з районів Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало 5 дітей, двоє з яких загинуло, серед них 7-місячний малюк.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Теми: Офіс генпрокурорадітивійнаРосія
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