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Уже 200 украинских детей погибли от рук оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 16 апреля 2022, 09:31
Efurorstudio/Depositphotos

Начиная с 24 февраля 560 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, из них 200 погибли и более 360 ранены.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Эти цифры не окончательны.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 105, Харьковской – 88, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

15 апреля российские военнослужащие обстреляли один из районов Харькова. В результате обстрела пострадали 5 детей, двое из которых погибли, среди них 7-месячный малыш.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

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Темы: Офис генпрокурорадетивойнаРосcия
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