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На суботу погодили 9 гумкоридорів. Автобуси з Маріуполя не поїдуть через негоду

Роман ПетренкоСубота, 16 квітня 2022, 09:44
ЕВАКУАЦІЯ ЛЮДЕЙ. ФОТО ПОЛІЦІЇ

16 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів, але через негоду автобуси для евакуації не можуть виїхати з Маріуполя.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Деталі: З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.

Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).

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Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

Теми: евакуаціягуманітаркавійнаРосія
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