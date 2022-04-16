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На субботу согласовали 9 гумкоридоров. Автобусы из Мариуполя не поедут из-за непогоды

Роман ПетренкоСуббота, 16 апреля 2022, 09:44
На субботу согласовали 9 гумкоридоров. Автобусы из Мариуполя не поедут из-за непогоды
эвакуация ЛЮДЕЙ. ФОТО полиции

16 апреля 2022 согласовано 9 гуманитарных коридоров, но из-за непогоды автобусы для эвакуации не могут выехать из Мариуполя.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram

Детали: Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

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Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.

Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

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Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).

Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.

Темы: эвакуациягуманитаркавойнаРосcия
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