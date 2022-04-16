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Окупанти хочуть закрити Маріуполь: готують фільтрацію усіх чоловіків і мобілізацію

Ірина БалачукСубота, 16 квітня 2022, 10:08
Окупанти хочуть закрити Маріуполь: готують фільтрацію усіх чоловіків і мобілізацію
Російські окупанти у Маріуполі. Фото з Telegram Андрющенка

Окупанти Маріуполя готуються з 18 квітня закрити місто на в’їзд і виїзд, а також заборонити пересування по районах, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків – частину з них хочуть мобілізувати.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "По місту окупанти повідомляють, що з понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в’їзд/ виїзд для всіх, але й буде діяти заборона на переміщення по районах на тиждень. В цей час буде проведено фільтрацію 100% чоловіків, що залишились в місті. Для того їх буде переміщено в Новоазовськ.

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Частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчистку завалів, а віднесених до неблагонадійних ізолювати".

Деталі: Андрющенко припускає, що окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб. Влада Маріуполя пов’язує це з неможливістю російських загарбників утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життях умовах.

Він зазначив, що процедура фільтрації уже набрала максимальних обертів.

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В фільтраційних таборах та пунктах усіх чоловіків після стандартних фільтраційних знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи інсценування розстрілу. Тих, хто не проходить фільтрацію (це, за даними радника мера від 5 до 10%) вивозять в Докучаєвськ та Донецьк. Подальша доля цих людей наразі не відома.

Андрющенко також повідомив, що бойові дії у Маріуполі набирають люті – окупанти кидають все на штурм міста.

За словами радника мера, поява бомбардувальників ТУ говорить про намір загарбників штурмувати завод "Азовсталь" та порт після використання авіабомб великої потужності.

Також у місті росіяни поширюють фейки – для "підняття духу" окупантів та залякування маріупольців вони повідомляють про арешт генерала СВ НАТО в Маріуполі, поширюють брехливі новини про "звірства Азова та ЗСУ".

Гуманітарна ситуація погіршується: лікарів у місті фактично немає, ліки розвозяться хаотично та роздаються "насипом без натяку на рецепт або медичні показники".

Теми: Маріупольвійна
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