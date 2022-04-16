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Оккупанты хотят закрыть Мариуполь: готовят фильтрацию всех мужчин и мобилизацию

Ирина БалачукСуббота, 16 апреля 2022, 10:08
Российские оккупанты в Мариуполе. Фото из Telegram Андрющенко

Оккупанты Мариуполя готовятся с 18 апреля закрыть город на въезд и выезд, а также запретить передвижение по районам, чтобы провести фильтрацию всех мужчин – часть из них хотят мобилизовать.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "По городу оккупанты сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам на неделю. В это время будет проведена фильтрация 100% оставшихся в городе мужчин. Для этого они будут перемещены в Новоазовск.

Часть людей планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус, часть по принуждению отправить на расчистку завалов, а тех, кого отнесут к неблагонадежным, – изолировать".

Детали: Андрющенко предполагает, что оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Власти Мариуполя связывают это с невозможностью российских захватчиков содержать в городе гражданское население даже в минимально подходящих для жизни условиях.

Он отметил, что процедура фильтрации уже набрала максимальных оборотов.

В фильтрационных лагерях и пунктах всех мужчин после стандартных фильтрационных издевательств (допрос, проверка гаджетов, осмотр тела) разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инсценировку расстрела. Тех, кто не проходит фильтрацию (это, по данным советника мэра от 5 до 10%), вывозят в Докучаевск и Донецк. Дальнейшая судьба этих людей сейчас неизвестна.

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Андрющенко также сообщил, что боевые действия в Мариуполе ужесточаются – оккупанты бросают все на штурм города.

По словам советника мэра, появление бомбардировщиков ТУ говорит о намерении захватчиков штурмовать завод "Азовсталь" и порт после использования авиабомб большой мощности.

Также в городе россияне распространяют фейки – для "поднятия духа" оккупантов и запугивания мариупольцев они сообщают об аресте генерала СВ НАТО в Мариуполе, распространяют лживые новости о "зверствах Азова и ВСУ".

Гуманитарная ситуация ухудшается: врачей в городе фактически нет, лекарства развозятся хаотично и раздаются "насыпью без намека на рецепт или медицинские показатели".

Темы: Мариупольвойна
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