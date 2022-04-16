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Німецький міністр: Постачання важкої зброї Україні не зробить Німеччину стороною війни

"Європейська правда"Субота, 16 квітня 2022, 10:14

Німецький міністр юстиції Марко Бушманн заявив, що за міжнародним правом постачання важкого озброєння Україні не означатиме вступу у війну проти Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Україна веде дозволену оборонну війну проти Росії, сказав політик Вільної демократичної партії. "Отже, якщо вони реалізують своє законне право на самооборону, підтримка їх постачанням зброї не може призвести до того, щоб стати учасником війни" - сказав Бушманн.

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Це не лише його особиста точка зору, а й точка зору федерального уряду, зазначив міністр.

Бушманн зазначив, що Німеччина стала однією з перших країн у світі, яка систематично розслідує та захищає докази воєнних злочинів в Україні: "Ми закликаємо всіх українських біженців звертатися до будь-якого відділу поліції, якщо вони є жертвами чи свідками воєнних злочинів".

Стосовно звинувачення президента США Джо Байдена в геноциді українців, Бушманн сказав: "Немає сумніву, що огидні та жахливі злочини здійснюються російськими солдатами в Україні". За його словами, для того, щоб геноцид був юридично доведений, повинен був існувати намір повністю або частково знищити національну, расову, релігійну чи етнічну групу як таку. Він поки не може сказати, чи є на це якісь докази.

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"Але я думаю, що президент Байден хотів надіслати чітке політичне повідомлення, а не юридичне рішення в технічному сенсі", - сказав він.

Раніше джерело в уряді Німеччини повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче виділити додатково 2 мільярди євро на нову військову техніку, переважно для допомоги Україні.

Теми: Німеччиназброявійна
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