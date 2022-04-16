Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецький міністр: Постачання важкої зброї Україні не зробить Німеччину стороною війни

"Європейська правда"Субота, 16 квітня 2022, 10:14

Німецький міністр юстиції Марко Бушманн заявив, що за міжнародним правом постачання важкого озброєння Україні не означатиме вступу у війну проти Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Україна веде дозволену оборонну війну проти Росії, сказав політик Вільної демократичної партії. "Отже, якщо вони реалізують своє законне право на самооборону, підтримка їх постачанням зброї не може призвести до того, щоб стати учасником війни" - сказав Бушманн.

Це не лише його особиста точка зору, а й точка зору федерального уряду, зазначив міністр.

Бушманн зазначив, що Німеччина стала однією з перших країн у світі, яка систематично розслідує та захищає докази воєнних злочинів в Україні: "Ми закликаємо всіх українських біженців звертатися до будь-якого відділу поліції, якщо вони є жертвами чи свідками воєнних злочинів".

Стосовно звинувачення президента США Джо Байдена в геноциді українців, Бушманн сказав: "Немає сумніву, що огидні та жахливі злочини здійснюються російськими солдатами в Україні". За його словами, для того, щоб геноцид був юридично доведений, повинен був існувати намір повністю або частково знищити національну, расову, релігійну чи етнічну групу як таку. Він поки не може сказати, чи є на це якісь докази.

"Але я думаю, що президент Байден хотів надіслати чітке політичне повідомлення, а не юридичне рішення в технічному сенсі", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше джерело в уряді Німеччини повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче виділити додатково 2 мільярди євро на нову військову техніку, переважно для допомоги Україні.

Теми: Німеччиназброявійна
Головне сьогодні

Росіяни скаржаться в соцмережах, що їхні родичі "зникли" на крейсері "Москва"

На "Москві" загинуло близько 40 людей, багато поранених із відірваними кінцівками – мати матроса

У Мінцифрі радять не говорити про війська РФ з родичами на окупованих територіях

Ворог штурмує і бомбить Маріуполь, частково блокує Харків і готує провокації - зведення

Із каналу з відео "Союзмультфільму" зник мультик про "Нептун" і фашистський есмінець з буквою Z

Готуємося навіть до повторної спроби РФ взяти Київ – голова ВА

Усі новини...
Німеччина
Лідер "партії Меркель" критикує уряд за недостатню підтримку України
Українці у Берліні вимагали від видання Die Welt не співпрацювати з Овсянніковою
У Німеччині розслідуватимуть можливе розголошення держтаємниці щодо України
Останні новини
01:21
На Луганщині людей закликають евакуюватися, поки є шанс: Цей тиждень може багато вирішити
00:49
ВіДЕОМаріуполь: На "Азовсталі" ховаються цивільні без води і їжі
00:26
Пропаганда у вишах РФ: лекції про "бандерівців" замість геоботаніки, Z на фасадах
23:52
Росіяни скаржаться в соцмережах, що їхні родичі "зникли" на крейсері "Москва"
23:43
"Верба б'є": Протиповітряна оборона знищила літак і 3 вертольоти ворога
23:36
Зеленський вимагає нових санкцій за "рубльову окупацію" півдня України
23:27
Як малознайомі сусіди стали опорою один для одного та для інших харків'ян. Історії волонтерів
22:48
Зеленський обговорив повоєнну відбудову України з директоркою МВФ
22:35
На сході ЗСУ збили вертольоти, знищили 10 танків і 15 одиниць бронетехніки РФ
22:32
На "Москві" загинуло близько 40 людей, багато поранених із відірваними кінцівками – мати матроса
Усі новини...