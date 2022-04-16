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Немецкий министр: Поставка тяжелого оружия Украине не сделает Германию стороной войны

"Европейская правда"Суббота, 16 апреля 2022, 10:14

Немецкий министр юстиции Марко Бушманн заявил, что по международному праву поставки тяжелого вооружения Украине не будут означать вступления в войну против России.

Об этом, как сообщает Европейская правда, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Украина ведет разрешенную войну против России, сказал политик Свободной демократической партии. "Итак, если они реализуют свое законное право на самооборону, поддержка их снабжением оружием не может привести к тому, чтобы стать участником войны", - сказал Бушманн.

Это не только его личная точка зрения, но и точка зрения федерального правительства, отметил министр.

Бушманн отметил, что Германия стала одной из первых стран в мире, систематически расследующей и защищающей доказательства военных преступлений в Украине: "Мы призываем всех украинских беженцев обращаться в любой отдел полиции, если они являются жертвами или свидетелями военных преступлений".

Относительно обвинения президента США Джо Байдена в геноциде украинцев, Бушманн сказал: "Несомненно, что отвратительные и ужасающие преступления совершаются российскими солдатами в Украине". По его словам, для того чтобы геноцид был юридически доказан, должен был существовать намерение полностью или частично уничтожить национальную, расовую, религиозную или этническую группу как таковую. Он пока не может сказать, есть ли на это доказательства.

"Но я думаю, что президент Байден хотел послать четкое политическое сообщение, а не юридическое решение в техническом смысле", - сказал он.

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Темы: Германияоружиевойна
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