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Збройні сили збили 4 крилаті ракети, які летіли на Львівщину

Роман ПетренкоСубота, 16 квітня 2022, 11:01

Повітряні сили Збройних сил повідомили про збиття 4 крилатих ракет вранці 16 квітня.

Джерело: повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Зранку, 16 квітня, із літаків Су-35 російських окупантів завдано ракетних ударів по Львівській області.

Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищено чотири крилаті ракети.

Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.

''Дякуємо'' Білорусі за сприяння у доставці смертельних подарунків від рашистів".

Нагадаємо: Львівська ОВА повідомляла, що вранці 16 квітня в області працювали сили протиповітряної оброни.

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Теми: Збройні силиЛьвівщинавійнаРосія
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