Збройні сили збили 4 крилаті ракети, які летіли на Львівщину
Субота, 16 квітня 2022, 11:01
Повітряні сили Збройних сил повідомили про збиття 4 крилатих ракет вранці 16 квітня.
Джерело: повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Зранку, 16 квітня, із літаків Су-35 російських окупантів завдано ракетних ударів по Львівській області.
Реклама:
Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищено чотири крилаті ракети.
Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.
''Дякуємо'' Білорусі за сприяння у доставці смертельних подарунків від рашистів".
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: Львівська ОВА повідомляла, що вранці 16 квітня в області працювали сили протиповітряної оброни.